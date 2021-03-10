Стокгольм, , 12:50 — REGNUM По мнению лидера «Либералов» Нямко Сабуни и небольшого большинства в правлении партии (тринадцать голосов против десяти), партии следует «добиваться поддержки нового правительства в рамках фактического политического сообщества, которое существует между Либералами, Умеренными, Центристами и Христианскими Демократами». В идеале они хотят воссоздать старый «Альянс за Швецию». Однако данная инициатива лишена связи с реальностью. Об этом в своей статье от 10 марта сообщил политический обозреватель новостной службы Sveriges Radio Томас Рамберг.

Меньшинство же в партии «Либералов» выступает за то, чтобы, если партии старой правоцентристской коалиции «Альянс за Швецию» наберут больше голосов, чем «Социал-демократы», «Зеленые» и «Левые», правительство должно быть сформировано с представителями этих левых партий в качестве основы, отметил он.

Все указывает на то, добавил Рамберг, что «Альянс за Швецию» безвозвратно распущен. Не только потому, что раскол между, с одной стороны, «Центристами и, с другой стороны, «Умеренными» и «Христианскими демократами» становится все глубже, но и потому, что ни одна партия, кроме «Либералов», не выигрывает от попыток возродить политический альянс.