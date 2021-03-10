Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Записать ребенка в первый класс на новый учебный год можно будет уже 1 апреля, к заявлению родители смогут приложить электронные образы документов. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургская школа № 104 им. Героя Советского Союза М.С. Харченко

Согласно приказу Министерства просвещения от сентября 2020 года, в Петербурге изменился порядок приема на обучение в начальной школе. Запись детей на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля 2021 года.

«С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, — говорится в сообщении комитета по образованию. — Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься с 6 июля по 5 сентября».

Добавим, что если дети являются воспитанниками структурного подразделения «Отделение дошкольного образования», заявление в первый класс данной школы подавать не требуется. А вот посещение детьми занятий по подготовке к школе не является основанием для преимущественного приема в образовательное учреждение.

Как и прежде, заявления о приеме можно подать в любой из дней начиная с 1 апреля на портале Госуслуг или в МФЦ. Пои этом все заявления накапливаются в единой электронной базе без присвоения им каких-либо порядковых номеров. И только по истечению 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и рассылке приглашений родителям.

Отметим, что заявления, поданные через портал Госуслуг и через МФЦ, имеют равную юридическую силу. Никаких преимуществ тот или иной способ подачи документов заявителю не дает.

Как уточнили в комитете по образованию, ежегодно количество первоклассников растет. В текущем году Санкт-Петербург готовится встретить в школах 64 тысячи первоклассников.