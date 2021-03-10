Лондон, , 12:38 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель SsangYong в Великобритании представил рестайлинговый рамный внедорожник Rexton. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Семиместный автомобиль оснащён 2,2-литровым дизельным мотором производительностью 199 «лошадей». Двигатель модернизированной модели агрегатируется с новой восьмискоростной трансмиссией Hyundai Transys. Эта коробка передач имеет небольшой вес и меньшую вибрацию. До «сотни» авто разгоняется за 11,9 секунды.

Внешне модель выделяется новой радиаторной решёткой, светодиодными фарами и доработанной задней частью.

Покупателям предложат Rexton в комплектациях Ventura и Ultimate. Цена самой дешёвой версии модели равна 37 995 фунтов стерлингов (около 3,9 млн рублей).

Напомним, SsangYong является четвёртым по величине производителем легковых автомобилей в Южной Корее. Название SsangYong переводится как «два дракона». Создана компания в 1954 году и начала свою деятельность со сборки армейских внедорожников.

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