Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Екатеринбурге семья с тремя детьми может лишиться своего жилья. Причиной стал долг по ипотеке в размере около 40 тыс. рублей, пишут СМИ.

Семья купила квартиру, взяв ипотеку в размере 1 млн рублей. Но, как пишет Е1.ru, на некоторое время отец детей остался без источника дохода. За это время и вырос такой долг. Вернуть его семья не могла, но предлагала банку договориться о том, чтобы выплачивать ежемесячно больше, чем ранее. Договориться с кредитным учреждением не удалось. Суд встал на сторону банка, обязав молодых супругов либо погасить долг, либо продать квартиру.

В итоге приставы продали жильё, а остаток денег в размере 1,4 млн рублей перечислили на карточку супруги. Теперь семья ожидает выселения. Супруги обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту России Владимиру Путину и надеются на то, что выселения удастся избежать.