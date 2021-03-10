Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен положительно расценивает заявление лидера «Центристов» Анни Лёф о том, что ее партия может рассмотреть вопрос о вхождении в социал-демократическое правительство после следующих выборов в Риксдаг. Об этом глава правительства заявил в письменном ответе в новостную службу SVT Nyheter.

«У нас было и до сих пор наблюдается хорошее сотрудничество с Центристской партией в условиях сложной парламентской ситуации. Но даже после следующих выборов для продвижения Швеции вперед потребуется это сотрудничество. Мы, социал-демократы, пойдем на выборы сами. Но вот после выборов мы будем стремиться к сотрудничеству с партиями, которые хотят решать социальные проблемы, отстаивать равную ценность всех людей и хотят построить более сильную и безопасную Швецию. Как это будет выглядеть после следующих выборов, решать избирателям», — написал премьер-министр в комментарии SVT Nyheter.

Напомним, что ранее лидер «Центристов» Анни Лёф заявила о невозможности вхождения в право правительство до тех пор, пока «Умеренные сотрудничают со «Шведскими демократами» по вопросам бюджетного планирования.

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