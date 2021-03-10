Стокгольм, , 13:13 — REGNUM По словам Альфа Йонссона, отвечающего за функционирование системы здравоохранения Сконе (юг Швеции), вакцинация от COVID-19, проходящая в регионе, уже приносит первые положительные результаты. Об этом он заявил 10 марта в ходе пресс-конференции, сообщает газета Dagens Nyheter.

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«То, что мы сейчас наблюдаем, — предельно четкий результат вакцинации», — заявил Йонссон перед журналистами.

За редким исключением распространение коронавирусной инфекции в домах престарелых Сконе не наблюдается. По словам Йонссона, 63% жителей региона старше 90 лет получили первый компонент вакцины.

Число случаев заражения «британским» штаммом коронавируса в Сконе растет. Были также зарегистрированы единичные случаи заражения южноафриканским штаммом.

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