Нур-Султан, 10 марта 2021, 12:34 — REGNUM Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана закроет 120 тыс. счетов без пенсионных накоплений, сообщили 10 марта в пресс-службе фонда.
Решение ЕНПФ связано с новыми правилами, согласно которым счет закрывается через месяц при отсутствии накоплений. В частности, планируется закрыть счета, по которым выполнены выплаты и переводы всей суммы накоплений.
Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Казахстане разрешили досрочное снятие пенсионных накоплений при условии сохранения средств для обеспечения минимальной пенсии.
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