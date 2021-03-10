Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана закроет 120 тыс. счетов без пенсионных накоплений, сообщили 10 марта в пресс-службе фонда.

Решение ЕНПФ связано с новыми правилами, согласно которым счет закрывается через месяц при отсутствии накоплений. В частности, планируется закрыть счета, по которым выполнены выплаты и переводы всей суммы накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Казахстане разрешили досрочное снятие пенсионных накоплений при условии сохранения средств для обеспечения минимальной пенсии.

Читайте также: Казахстан поддерживает досрочное снятие пенсионных накоплений гражданами