Москва, , 12:34 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Стороны через свои уполномоченные органы обмениваются данными о выявлении и распространении карантинных объектов на территории их государств, а также о принимаемых в связи с этим фитосанитарных мерах и мерах борьбы с карантинными объектами.

Кроме того, они передают друг другу тексты нормативных правовых актов в области карантина растений и других документов, регулирующих ввоз и вывоз подкарантинной продукции, а также предоставляют данные о результатах научных исследований в области карантина растений.

Кроме того, на основании взаимных договоренностей и в соответствии с существующими процедурами стороны выполняют совместные научно-исследовательские работы, включая проведение обследований, осуществляют обмен агентами биологической борьбы и коллекциями карантинных объектов в научно-исследовательских и диагностических целях, проводят испытания феромонов карантинных объектов, оказывают друг другу научную и техническую помощь в области карантина растений.

Соглашение было подписано в Минске в октябре 2016 года.

В правительстве РФ отмечают, что предотвращение заноса и распространения карантинных объектов при осуществлении контактов и развитии хозяйственных и торговых связей имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности государств — участников СНГ.

Соглашение подписано семью странами СНГ, при этом Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан уведомили о завершении ратификационных процедур, отметили в комитете Госдумы по делам СНГ.

Читайте также: Россия частично сняла ограничения на ввоз томатов из Узбекистана