Пенза, , 12:42 — REGNUM В Пензе стартовали два областных конкурса «Лучший казачий кадетский класс Пензенской области» и «Лучший командир казачьего кадетского класса». Организаторами выступают Пензенское отдельское казачье общество Волжского войскового казачьего общества, Пензенский Союз казаков при поддержке региональных правительства и минобразования.

К участию в конкурсах допускаются школьники 8−10 классов образовательных учреждений с казачьим кадетским уклоном.

Кадеты посоревнуются в строевой подготовке, стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, легкой атлетике, продемонстрируют теоретические знания в обращении со стрелковым оружием. Помимо этого, в рамках первенства на звание «Лучший командир казачьего кадетского класса» пройдет конкурс сочинений, посвященный подвигу казаков в Великой Отечественной войне. Проверят работы члены экспертной комиссия из числа преподавателей Пензенского казачьего института.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта по адресу kadetkonkurs@yandex.ru. Итоги будут подведены 2 апреля в День казачьей молодежи. Победителю вручат переходящий кубок «Лучший казачий кадетский класс Пензенской области».

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