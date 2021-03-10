Копенгаген, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала в скором времени рассказать о планах правительства по поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Подробная информация будет объявлена 10 марта. Об этом Фредериксен сообщила на странице в соцсети Instagram.

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«Показатели распространения коронавируса продолжают оставаться положительными. И я рада, что теперь есть возможности, чтобы еще снять некоторые ограничения. Особенно те, которые затрагивают наших детей и молодежь», — написала политик.

В свою очередь, министр здравоохранения Дании Магнус Хёйнике написал на странице в соцсети Facebook, что страна сейчас находится на заключительном этапе борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время он предупредил, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для развития эпидемиологической ситуации.