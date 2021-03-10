Цхинвал, , 12:34 — REGNUM Разведчики российской военной базы в Южной Осетии начали проходить специальную подготовку на горном полигоне «Дзарцем». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

По данным ведомства, разведчики в ходе учений отработают обустройство засад, проведение атак и сбора информации, а также диверсии в тылу противника. Кроме того, военнослужащие отработают применение беспилотных летательных аппаратов для разведывательных действий.

Сообщается, что в учениях принимают участие более 200 российских военнослужащих, используется порядка 40 единиц техники.

Стоит отметить, как ранее сообщала пресс-служба ЮВО, в Южной Осетии на учениях беспилотные аппараты начали применять в феврале 2021 года.

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