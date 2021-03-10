Симферополь, , 12:33 — REGNUM Усилить работу по контролю за исполнением действующих антиковидных мер на территории Республики Крым поручил глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба 10 марта.

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На заседании штаба отмечалось, что из-за снижения заболеваемости многие жители перестали соблюдать масочный режим.

«Никуда коронавирус от нас не ушел. И если не будет соблюдаться масочный режим и другие ограничения, вернемся к прежним высоким показателям по числу инфицированных. Это вопросы безопасности жизни и здоровья крымчан, надо относиться к ним серьезно», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма отметил и недостаточный объём проведения контрольно-надзорных мероприятий, поручив усилить работу муниципального контроля.

В Крыму последние недели сохраняется устойчивая тенденция к снижению прироста носителей коронавируса. В связи с этим в марте власти ослабили значительную часть ограничений.