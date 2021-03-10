Острог, , 12:32 — REGNUM В Ровенской области Украины погиб ребёнок. Об этом сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

Уточняется, что трагический случай произошёл в городе Острог 8 марта. Четырёхмесячного младенца без признаков жизни в коляске во время прогулки обнаружила мать. По её словам, на лице малыша спала кошка.

Реанимационные мероприятия, которые провели прибывшие на место медики, эффекта не возымели.

«По настоянию родителей малыша перевезли в Острогскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении центра в Facebook

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Врачи медучреждения констатировали смерть.