Москва, , 12:31 — REGNUM Ситуация на внутреннем валютном рынке после праздничных выходных по-прежнему остается стабильной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подарок» от ОПЕК+ в виде отсутствия пересмотра квот на добычу нефти в апреле вкупе с неспокойной ситуацией на границе Саудовской Аравией и Йемена удерживают цены на нефть вблизи комфортных для рубля $68 по сорту Brent.

Это позволяет национальной валюте сдержанно воспринимать угрозу расширения санкций и дальнейшее ослабление привлекательности развивающихся рынков из-за роста доходностей гособлигаций США.

Тем более, что 9 марта трейдеры частично закрыли короткие позиции в последних, что способствовало некоторому улучшению аппетитов к риску на мировых финансовых рынках.

Курс доллара 10 марта к полудню вернулся к уровню закрытия предыдущего дня в 73,90 руб. после сорвавшейся утром попытки роста и остается запертым в коридоре 73−75 руб. Курс евро (-0,1%) пробил вниз отметку в 88 руб., достигнув нового минимума в 2021 году.

В течение дня можно ожидать отсутствия значительных курсовых колебаний, волатильность привнесут данные по потребительской инфляции в 16:30 по мск, которые могут подтолкнуть рубль к некоторому укреплению.

Цены на нефть, скорее всего, не сильно отреагируют на вечерние данные по запасам от минэнерго США в 18:30 по мск. Позднее вечером стоит ожидать голосования в нижней палате Конгресса США по поводу нового пакета стимулов на $1,9 трлн.

Вместе с данными по инфляции это событие будет иметь решающее значение на оценку инфляционных ожиданий и перспектив монетарной политики ФРС в контексте заседания 17 марта.

Внутренним фактором для курса рубля останутся ожидания новых санкций, которые были анонсированы Вашингтоном в течение «ближайших трех недель», а также проведение кибератак на внутренние системы российских властей.

Вместе с ситуацией на юго-востоке Украины эти события предопределят степень урона инвестиционной привлекательности рубля, который остается крайне интересным, если учитывать текущие цены на нефть.

Читайте также: Рубль поддерживает общий оптимизм на рынках