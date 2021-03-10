Стокгольм, , 13:07 — REGNUM Заявление лидера «Центристов» Анни Лёф о том, что ее партия готова войти в правительство Швеции под началом «Социал-демократов», имеет большое значение для шведской политики и формирования следующего кабинета министров правительства. Об этом в эфире телеканала SVT заявил политический обозреватель Матс Кнутсон.

Ранее в интервью газете Expressen Лёф отметила, что ее партия не будет частью нового правого правительства до тех пор, пока «Умеренные» будут готовы вести переговоры по бюджету со «Шведскими демократами».

Она также заявила, что «Центристы» готовы снова стать правящей партией после выборов в следующем году.

В свою очередь Кнутсон подчеркивает, что «Центристы» на протяжении многих лет время от времени сотрудничали с «Социал-демократами», но эти две партии не были в одном правительстве с 1950-х годов. Вместо этого с 1970-х годов «Центристы» решили быть частью правового правительства.

«Вот почему это сообщение крайне важно», — прокомментировал Кнутсон заявление Анни Лёф.

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