Липецк, , 12:30 — REGNUM В Липецкой области 10 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 688 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 254 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 93 — за последние сутки. 462 человека скончались.