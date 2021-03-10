Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направлен запрос по ситуации с задержанием браконьеров в Алтачейском заказнике в Бурятии. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы Николай Будуев («Единая Россия»), к которому ранее обратились сотрудники Байкальского заповедника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственные инспектора в ночь с 3 на 4 октября 2020 года задержали группу браконьеров, подстреливших на территории заказника двух косуль.

«С целью избежать задержания нарушителями была предпринята попытка сбить автомобилем участкового государственного инспектора Красикова С.С. и скрыться с места совершения преступления. В результате наезда транспортного средства (УАЗ инспектор Красиков С.С. получил серьезные травмы (перелом руки и сотрясение мозга), но произвел задержание нарушителей», — отметил депутат в письме.

Однако позже сам пострадавший инспектор стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Браконьеры пожаловались на жёсткое задержание. В письме депутат называет показания нарушителей предвзятыми, достоверность который может вызывать обоснованные сомнения.

При этом возбуждение дела против инспектора вызвало общественный резонанс, в связи с чем возник вопрос о защищённости инспекторов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Депутат попросил генпрокурора провести проверку и проинформировать о её результатах.

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