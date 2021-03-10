Стокгольм, , 12:31 — REGNUM «Центристы» готовы рассмотреть возможность вхождения в состав правительства Швеции, возглавляемое «Социал-демократами» после следующих парламентских выборов 2022 года. Об этом лидер партии Анни Лёф заявила в интервью газете Expressen.

По словам Лёф, ее партия не войдет в «правое» правительство до тех пор, пока «Умеренные» будут готовы вести переговоры по принятию бюджета со «Шведскими демократами».

«Вы не можете вести переговоры о бюджете с «Центристской партией», если вы одновременно также договариваетесь о бюджете со «Шведскими демократами». Тот факт, что они теперь принять «Шведских демократов» в свои объятья, договориться с ними о бюджете и сформировать правительство при поддержке голосов их партии, означает, что внутри правого движения по-прежнему не будет единства», — заявила Лёф.