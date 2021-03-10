Киев, 10 марта 2021, 12:33 — REGNUM Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между странами, а не наоборот. Об этом написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 10 марта на своей странице в социальной сети Twitter.
Дипломат так отреагировал на слова посла Израиля на Украине Джоэля Лиона, который потребовал отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.
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Он также отметил, что дискуссии на исторические темы должны вести историки.
Напомним, ранее посол Израиля потребовал отменить переименование стадиона в Тернополе. Отметим, что Роман Шухевич во время Второй Мировой войны был гауптманом немецкого вспомогательного полицейского батальона Schutzmannschaft 201, одним из командиров батальона Nachtigall, действовавшего в составе немецкого диверсионного подразделения «Бранденбург 800». Позже руководил боевиками ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Польши Бартош Цихоцкий отменил свой визит в Тернополь из-за решения местных властей о героизации военного преступника.
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