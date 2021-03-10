Стокгольм, , 12:30 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных смертей в результате заболевания COVID-19 продолжает снижаться, что, вероятно, является следствием вакцинации. Об этом 9 марта в ходе пресс-конференции заявила представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Байфорс.

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«Снижение количества смертей продолжается, что, по нашему мнению, связано с кампанией по вакцинации. Это радует», — заявила Байфорс перед журналистами.

Отмечается, что в Евлеборге и Халланде уровень распространения коронавирусной инфекции по-прежнему выше, чем в среднем по стране. В Вестерботтене, где раньше фиксировались случаи кластерного заражения в Шеллефтео, ситуация улучшается.