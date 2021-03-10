Стокгольм, , 13:59 — REGNUM До сих пор неизвестно, как долго антитела, продуцируемые вакциной от COVID-19, остаются в организме. Однако последние исследования показывают, что большая продолжительность сна как до, так и после вакцинации даже от обычного гриппа может повлиять на эффект введения вакцины. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Теперь исследователи намерены изучить, могут ли такие факторы образа жизни, как сон, диета и циркадный ритм, влиять на то, как долго антитела сохраняются после вакцинации от COVID-19.

Эффективность вакцины COVID-19 в отношении данных факторов, как правило, не изучалась. Об этом в интервью журналистам рассказал исследователь из Уппсальского университета Джонатан Седернайс, который со своими коллегами вскоре опубликует дискуссионный пост о влиянии сна на действие вакцин в журнале Lancet Respiratory Medicine.

«Мы пытаемся начать исследование, в котором мы сможем изучить влияние сна на применение вакцины от COVID-19», — завил Седернайс.

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