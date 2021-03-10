Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Региональные администрации отдельных ленов Швеции предупреждают о возможных вспышках коронавируса в школах, в отдельных случаях вводится дистанционное обучение. Тем не менее, в Агентстве общественного здравоохранения Швеции продолжают настаивать на том, что дети не являются активными переносчиками коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Одна из крупных вспышек коронавирусом была зарегистрирована в средней школе Prolympia, расположенной в Умео. Там инфекцией заразились 49 детей.

«Нам трудно что-либо сказать, кроме того, что ученики перезаражали друг друга», — заявил в интервью SVT Nyheter директор учебного заведения Расмус Венгберг.

Тревожная ситуация наблюдается в Вестра-Гёталанде, где за на прошлой неделе было зафиксировано увеличение подтвержденных случаев заражения на 57% в возрастной группе 10−19 лет.