Симферополь, , 12:25 — REGNUM В Республике Крым не хватает мобильных бригад для проведения вакцинации населения от коронавируса. Об этом 10 марта говорилось на заседании регионального оперативного штаба.

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«По всей Республике Крым не обеспечено нужное количество выездных бригад. Необходимо обозначать, где находятся пункты вакцинации в каждом районе, в каждом населённом пункте», — дал поручение глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма также поручил оптимизировать механизм распределения вакцины по учреждениям здравоохранения, отметив, что число жалоб должно сократиться в течение трёх дней — вакцины должны быть распределены «справедливо».

По данным на 10 марта, в республике Крым от коронавируса привились 47 526 человек, в том числе более 23 тысяч граждан получили второй компонент вакцины.