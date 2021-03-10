Сеул, , 13:56 — REGNUM Экономическая активность в Южной Корее остаётся вялой в связи с ухудшением ситуации на рынке труда, несмотря на некоторый рост потребления и стабильный экспорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Эксперты института отмечают, что экспорт товаров из Южной Кореи вырос за счёт увеличения спроса на полупроводники, автомобили и бытовую технику, однако объём промышленного производства в стране немного сократился.

По их данным, в январе в стране зафиксировали крупнейшее с 1998 года сокращение числа рабочих мест. Сокращение показателей связано с ужесточением мер социального дистанцирования и сокращением производства в сфере услуг, отмечают эксперты.

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