Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции 10 марта прокомментировала текущее развитие эпидемиологическое ситуации в стране, в том числе закупки вакцины от COVID-19 и темпы иммунизации. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Сегодня Швеция достигнет показателя в более чем миллион поставленных прививок от COVID-19. Количество случаев заболевания резко снизилось в домах престарелых, где 90% постояльцев получили хотя бы одну дозу вакцины», — заявила министр.

Она также обнародовала инициативу правительства увеличить предельную границу для займов на закупку вакцин с 4,5 миллиардов крон (€450 млн) до 11 миллиардов крон (€1,1 млрд). За соответствующим разрешением правительство обратится в Риксдаг.

Халленгрен также отметила, что в течение этой недели в Швецию поступит еще полмиллиона доз вакцины, а за весь март — 1,4 миллиона. В апреле ожидается прибытие в страну от 3,3 до 3,4 миллиона доз, сообщила она.

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