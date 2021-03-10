Москва, , 12:24 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об отмене предельного «возрастного ценза» для назначаемых президентом РФ чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

Вместе с тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дискуссии сообщил о разработке законопроекта, предполагающего отказ от возрастных ограничений.

«Мы внесем закон о снятии любых ограничений в плане старшего возраста. У нас есть ограничения для депутатов», — сказал парламентарий.

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