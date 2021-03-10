Уфа, , 13:17 — REGNUM Пятерых сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взяток в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год посредники передавали фигурантам уголовного дела деньги за содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Следователи считают, что размер взяток составлял от 14 тысяч рублей до 40 тысяч рублей: сумма зависела от категории автомобилей и их числа.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждены пять уголовных дел в отношении заместителя начальника и четырех государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщатся, что также были возбуждены уголовные дела в отношении одного подозреваемого в посредничестве во взяточничестве и одного подозреваемого в даче взятки.

Отмечается, что все фигуранты уголовных дел задержаны. Расследование дел продолжается.

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