Уфа, 10 марта 2021, 13:17 — REGNUM Пятерых сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взяток в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год посредники передавали фигурантам уголовного дела деньги за содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Следователи считают, что размер взяток составлял от 14 тысяч рублей до 40 тысяч рублей: сумма зависела от категории автомобилей и их числа.
Сообщатся, что также были возбуждены уголовные дела в отношении одного подозреваемого в посредничестве во взяточничестве и одного подозреваемого в даче взятки.
Отмечается, что все фигуранты уголовных дел задержаны. Расследование дел продолжается.
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