10 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Елена Матвеева, , 13:08 — REGNUM В ведомстве считают, что необходимо увеличить штрафы за нарушения природоохранного законодательства. «Пусть все видят, кто и как работает», — заявила руководитель агентства.

Камчатский край Petrovsky.spb.ru

Российские власти убеждены, что необходимо более жестко браться за исполнение природоохранного законодательства со стороны бизнеса. Росприроднадзор подсчитал размер ущерба, нанесенного российской природе в 2020 году. Почва, водные объекты по всей стране пострадали на сумму 234,7 млрд рублей, сообщил начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев. В суды предъявлены иски на 152,9 млрд рублей. Кстати, компании-виновники выплатили ущерб всего на 20,3 млн рублей — это 0,01% от всей суммы исков.

Немалая доля указанных нарушений, выявленных ведомством, фиксируется на Камчатке. Экологи и правоохранительные структуры постоянно вскрывают факты нарушения природоохранного законодательства золотодобывающими организациями. Власти уже серьезно взялись за наведение порядка в природоохранной сфере на полуострове. В этом году федеральные и региональные ведомства намерены действовать еще жестче, иначе природа Камчатки просто погибнет. Примеров более чем достаточно. Не так давно на полуострове была изъята лицензия у горнодобывающей компании «Дальстрой». Сейчас идут проверки в компании «СиГМА», инициированные Росприроднадзором. Там обнаружена, в частности, неподготовленность очистных объектов. Аналогичные нарушения ранее упоминались в СМИ в связи с деятельностью другой крупной золотодобывающей компании региона — «Тревожное Зарево» (учредители — английская Trans-Siberian Gold). Река Асача, где золоторудное месторождение разрабатывает эта компания, долгое время загрязнялась отходами производства. Как можно увидеть на федеральном портале судебных и нормативных актов, с предприятия взысканы судами уже многомиллионные штрафы.

Экологи подсчитали, что потенциальному воздействию уже действующих и пока разрабатываемых месторождений подвержена четверть всего лососевого потенциала Камчатки. И это — не предел, ведь полуостров, и без того серьезно пострадавший от агрессивного и безразличного влияния горнодобывающих компаний, ждут дальнейшие разработки недр. По подсчетам специалистов, в итоге, когда золотодобытчики завершат свои работы в крае, на Камчатке в хвостохранилищах накопится до 30−40 миллионов тонн золоторудных отходов, включая цианиды.

И это только официальные цифры — количество отходов, которые должны скапливаться на этих очистных объектах. А сколько еще бесконтрольно уходит в недра и реки из-за переполненных прудов-отстойников и несоблюдения строгих правил производства!

Между тем новые места добычи золота на Камчатке всё появляются. В частности, недавно стало известно, что компания «Тревожное зарево» завершила разведку месторождения «Родниковое». А на Мутновском месторождении планируют развернуть масштабные геологические работы еще две крупных компании.

Сколько в итоге в регионе останется грязного грунта, наполненного ядовитой химией, и вредных стоковых вод, которые уходят в нерестовые реки, остается только догадываться. И все это происходит всего лишь в 60−70 километрах от Петропавловска-Камчатского!

При этом, как отмечают экологи, камчатской природе потребуются десятилетия, чтобы очиститься. А, как напоминает руководитель управления Росприроднадзора по Камчатскому краю Александр Лесин, еще с 2019 года по новому законодательству были определены требования и категории воздействия объектов на окружающую среду. Крупные предприятия, добывающие руду закрытым способом и перерабатывающие ее путем цианирования, относятся к I категории экологической опасности. Для разрешения таких работ требуется специальная экспертиза, эти вопросы регулируются федеральным законодательством. Но камчатские золотодобытчики нередко игнорировали эти требования.

Известный местный геолог Юрий Василевский считает, что «золотая лихорадка» может дорого обойтись экологии Камчатки. По его мнению, каждый горнопромышленный проект необходимо рассматривать по степени вероятности его техногенного воздействия применительно к природным условиям, где он реализуется, а также к методам и технологиям, которые в нем заложены. Ведь не секрет, что на экологию территории отрицательно влияют химикаты, которые применяют в отрасли. В частности, выщелачивание тяжелых металлов ведет к загрязнению водотоков, а самое опасное — отходы цианирования руды после извлечения золота. Тяжелые экологические последствия для рек Камчатки связаны с деятельностью трех золоторудных ГОКов — Агинского, Асачинского и Озерновского.

«Чтобы работать в лесном фонде, нужно иметь проект освоения лесов. Без положительного заключения комиссии по такому проекту любые работы вообще запрещены. Кроме того, на лицензию по золотодобыче дается экологическое заключение, в нем все перечислено, что должно быть — сооружения, отстойники и так далее. Но золотодобытчики этого не делают, экономят. Сразу начинают добывать золото, а очистные объекты строят по остаточному принципу», — рассказал руководитель организации «Экологическая безопасность Сергей Мылов. Кроме того, часто экономят камчатские горнорудные предприятия и на строительстве хвостохранилищ. Это дорогое сооружение, поэтому, поясняет эколог, золотодобытчикам невыгодно расширять хвостохранилища в длину — проще насыпать гору сверху, но в итоге ядовитые отходы стекают в реки и разносятся с водой дальше.

КамчатНИРО в своих выводах по поводу заявки «Тревожного зарева», поданной на согласование проектной документации по разработке 25-й жилы «Бумеранг» на Асаче еще в 2019 году отмечало, что у предприятия не хватает мощностей очистных объектов: «По мере наращивания протяженности горных выработок объем сточных вод увеличивается и к концу отработки месторождения достигнет 26−27 млн м3/год». В итоге объемы сточных вод могут превысить в 10−150 раз изначально принятые расчеты, на которые рассчитан пруд-отстойник и фильтрующие каналы.

Самым крупным взысканием, которое выплатило «Тревожное зарево», стала сумма в 138 млн 809 тыс. 712 рублей в октябре 2020 года, доначисленных Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора за размещение отходов производства. В 2016 году инспекторы ведомства обнаружили, взяв пробы отходов в хвостохранилище, что они относятся к IV классу опасности, а не к V классу, как утверждало предприятие в своих отчетах, скрывая тем самым подлинную опасность отходов.

Ранее сотрудники Северо-Восточного ТУ Росрыболовства выявили нарушения со стороны «Тревожного зарева» также и правил охраны водных биологических ресурсов. За уничтожение среды обитания ценных лососевых рыб предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ. Было также вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Ущерб составил почти 10 млн рублей.

При этом экологи отмечают, что все эти взысканные судами суммы не идут ни в какое сравнение с реальным размером ущерба от нарушения золотодобытчиками экологических норм. Сейчас на полуострове идут серьезные проверки золотодобывающих предприятий.

Нельзя зарабатывать, нарушая закон, убивая экологию, подчеркивает глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Рекультивация и восстановление территорий проходит за счет страны, за наши с вами деньги. Но теперь на стороне людей и экологии закон, ликвидировать последствия за свой счет будет собственник. Закрыл предприятие — убрал за собой. Это справедливо. А вообще, когда нарушать станет невыгодно, тогда и нарушать не будут».