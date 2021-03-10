Канберра, , 12:22 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла на десятое место по количеству недель на вершине рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 марта сообщает The West Australian.

Барти проводит 66-ю неделю в статусе первой ракетки мира. По этому показателю она вышла на 10-е место в истории женского тенниса.

Лидером по количеству недель на первой позиции рейтинга является Штеффи Граф (377). На втором месте — Мартина Навратилова (332). Замыкает тройку Серена Уильямс (319).

В первую десятку также входят Крис Эверт (260), Мартина Хингис (209), Моника Селеш (178), Жюстин Энен (117), Линдсей Дэвенпорт (98), Каролина Возняцки (71) и Эшли Барти (66).

Среди российских теннисисток лучшими по этому показателю являются Динара Сафина (26), которая располагается на 15-м месте, и Мария Шарапова (21), находящаяся на 17-й строчке.