Москва, , 12:22 — REGNUM Потерянный год, конечно, не только у России, но и у всех остальных стран и глобальной экономики в целом. Россия на фоне кризиса выглядит очень неплохо, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Спад экономики составил 3,1%, при общей мировой рецессии в 3,5%. Конечно, инфляция превысила таргет Банка России в 4%. Однако, здесь причина, не связанная с COVID-19.

Российские монетарные власти проводят политику слабого рубля. Слабый спад российской экономики объясняется относительно низкой долей услуг в ВВП.

Здесь, правда, есть вторая сторона медали — восстановление экономики будет медленнее, чем в других странах. Важный момент — это, конечно, вакцина «Спутник V».

Россия не только смогла защитить своих граждан, но и получила прекрасный экспортный продукт и инструмент мягкой силы. В Москве вакцинируются сотрудники посольств даже не самых дружественных России стран.

Какие перспективы у России? Умеренно позитивные. Глобальная экономика находится в начале нового сырьевого цикла. А значит, нефть будет $100 за баррель и даже выше.

Но ключевая проблема санкций остается. Это не только дисконт в оценке российских акций и рубля. Однозначно, будут проблемы с инвестициями и инновациями. Их основной источник — Запад.

Вероятно, темпы роста экономики России будут в лучшем случае равны среднемировым. Вся надежда на новый сырьевой цикл.

Поэтому прорыв будет запланирован в области цифровизации. Ее сторонником является действующий премьер Михаил Мишустин. Ставка будет сделана на создание умного государства.

Российские граждане с учетом роста цен будут зарабатывать немногим больше, чем сейчас, однако качество жизни за счет новых цифровых услуг будет намного лучше.

Пандемия показала, что очень многое можно делать из дома и онлайн. Пандемия фактически задала направление модернизации экономики России.

Вероятно, именно на цифровизацию будет сделан упор в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна в пандемию потеряла возможность интенсивно развиваться, однако Россия компенсирует этот спад в будущем.

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