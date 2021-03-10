Москва, , 12:35 — REGNUM Бывший председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов может стать советником председателя ЦИК России Эллы Памфиловой на общественных началах. Стать советником Памфилова предложила Юсубову 10 марта в ходе заседания ЦИК.

Обращаясь к Юсубову по видеосвязи, Памфилова отметила, что он на протяжении многих лет обеспечивал выборы в своём регионе, создал здоровую избирательную систему, тяжёлым трудом добился авторитета и доверия граждан.

«Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания», — сказала председатель ЦИК.

Памфилова добавила, что очень сожалеет об уходе Юсубова с поста председателя регионального избиркома и подчеркнула, что двери ЦИК всегда для него открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, Юсубов руководил избиркомом Томской области с 2008 года. О его отставке по собственному желанию стало известно 1 марта.

Читайте также: Председатель избиркома Томской области покинул свой пост