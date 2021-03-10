Берлин, , 12:19 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил для испанского рынка кроссовер Macan в четырёх новых окрасах кузова. Фото с автомобилями размещены на страничке @AutosyMas в социальной сети Twitter.

Кроссоверы Macan в четырёх новых окрасах кузова @AutosyMas / Twitter

Ливреи дизайнеры Porsche создали в честь многократных побед Porsche в различных гонках. Первая ливрея получила название 917 Hippie. Она посвящена модели Porsche 917 1970 года выпуска, которая принимала участие в гонках в Ле-Мане.

Название второго окраса — 919 Tribute Macan. Эта ливрея посвящена гоночному прототипу Endurance. Этот автомобиль занимал первые места в 2015, 2016 и 2017 году в гонках в Ле-Мане.

Третья цветовая схема создана в честь модели, занявшей третье место в гонке Carrera Panamericana в 1954 году.

Ещё одной ливреей стал окрас чёрного и золотого цветов под названием 924 GTP Tribute. Он выполнен в честь болидов Lotus для гонок Формулы-1 и Porsche 924 GTP, принимавшего участие в гонках на выносливость.

Ранее компания Porsche обнародовала снимки предсерийного универсала Taycan Cross Turismo с электромотором. Первый серийный электроуниверсал появится на рынке в конце марта или в начале апреля.

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