Саранск, 10 марта 2021, 12:18 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Женщина 1953 года рождения была госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь. Также скончалась женщина 1983 года рождения, поступившая в больницу с аналогичным диагнозом. Осложнение — двусторонняя тотальная пневмония, тяжёлое течение. Женщина страдала ожирением второй степени.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 174 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 40 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 262 случаев.
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