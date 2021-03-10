Барнаул, , 12:18 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в ближайшие два дня (11 и 12 марта) порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

При этом пойдёт мокрый снег (по южным территориям — сильный снег). Не исключены гололёдные явления и снежные законы. Также на Алтае похолодает, температура воздуха опустится ниже — 20 °C, хотя сегодня, 10 марта, на Алтае тепло, +2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах марта на Алтае выпала месячная норма осадков.