Джакарта, , 12:17 — REGNUM Производство риса в провинции Западная Суматра в Индонезии в течение 2020 года составило 1,3 млн тонн, что на 97 тысячи тонн меньше, чем в 2019 году, сообщает Antara.

В январе-апреле произошло снижение на 2,9 тысячи тонн, в мае-августе на 10,8 тысяч тонн, в сентябре-декабре — на 2,1 тысячи тонн.

В январе 2021 года производство риса на Западной Суматре достигнет 110 тысяч тонн, а в апреле 2021 года, по оценкам, достигнет 440 тысяч тонн.

Банк Индонезия на Западной Суматре оказывал помощь в создании кластеров органического риса в округе Агам в целях увеличения производства и расширения площадей для выращивания риса.