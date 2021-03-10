Москва, 10 марта 2021, 12:17 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о статусе детских школ искусств, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
«Это будет способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Закрепляется статус детских школ искусств как организаций, создаваемых по видам искусств — со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» — для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам.
Закрепляется осуществление приема на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств на основании результатов вступительных испытаний.
Прописываются новые полномочия Минкультуры.
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