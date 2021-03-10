История вопроса

Дополнительное образование осуществляется по трем направлениям. Первое — приобретение навыков, знаний и умений, не предусмотренных учебной программой. Второе — неформальное получение знаний и умений людьми, на базе имеющегося общего или профессионального образования. Третье — формальное получение знаний, навыков и умений людьми, имеющими общее или профессиональное образование.



В России дополнительное образование не является обязательным. В концепции образовательной политики указано, что охват несовершеннолетних дополнительным образованием должен быть приближен к 80% от общего числа учащихся.

