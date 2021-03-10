Пенза, , 12:19 — REGNUM Пензенская область входит в состав 15 регионов России, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — сертификаты дополнительного образования. В текущем году 25% детей, проживающих в Пензенской области, в рамках нацпроекта «Образование» будут охвачены новой системой финансирования допобразования.

С помощью данной меры поддержки дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг допобразования. Также повышается конкуренция на рынке услуг допобразования детей, а следом и качество предоставляемых образовательных услуг. Организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности несовершеннолетних. У образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование. Происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг допобразования, финансируемых за счет бюджетных средств на разных уровнях. Открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.

Начиная с лета 2021 года обучаться по сертификатам смогут учащиеся 1-го года обучения из городов Пенза, Кузнецк, Заречный и Каменского, Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Шемышейского районов. Остальные муниципалитеты будут реализовывать сертификаты с сентября 2022 года.

Получить сертификаты смогут дети и родители, зарегистрированные на портале «Навигатор дополнительного образования Пензенской области» или через образовательную организацию, где ребенок уже занимается. Сертификат не нужно будет получать ежегодно, его выдадут единожды и действие продлиться до достижения ребёнком 18 лет.

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