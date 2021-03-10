Красноярск, , 12:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 марта в региональном оперативном штабе.

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За весь период в регионе умерли 2924 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в Красноярском крае выявлено 64 065 носителей коронавируса, выздоровели 59 269 человек.

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