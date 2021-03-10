Москва, , 12:17 — REGNUM В Даниловском районе Москвы ликвидировано металлическое сооружение, которое располагалось на территории поликлиники. Об этом 10 марта сообщается на сайте столичной государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Площадь объекта самовольного строительства составляла 260 квадратных метров. Постройка располагалась по адресу: ул. Автозаводская, вл.23, вблизи стр.175, на территории поликлиники и представляла из себя одноэтажное металлическое сооружение.

«Сооружение было возведено на земельном участке, не отведенном для целей строительства и при отсутствии разрешительной документации. В настоящее время бесхозное строение демонтировано, территория расчищена от мусора», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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