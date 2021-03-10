Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии с микроавтобусом, где пострадали люди. Обвинение предъявлено водителю иномарки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла днём 6 апреля в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей. Микроавтобус, который следовал из Новочебоксарска, наехал на опору линии электропередач. На тот момент в салоне находились шесть пассажиров, большинство из которых получили травмы небольшой и средней тяжести. Тяжелые повреждения диагностированы у 58-летней пассажирки, которая была прооперирована и долгое время лечилась.

В ходе расследования полицией установлено, что аварию спровоцировал водитель иномарки «Хендай-Солярис», который со своей полосы резко решил съехать с дороги на парковку. Этот неожиданный маневр, по мнению правоохранителей, привёл к ДТП.

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний водитель иномарки. Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Материалы переданы в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту аварии 10 января 2021 года, в которой погибли четыре человека — водитель, его супруга и 15-летняя дочь. В ходе госпитализации умерла семилетняя девочка.

Подробнее: По факту ДТП с четырьмя погибшими в Чувашии завели уголовное дело