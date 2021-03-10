Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области в ближайшие часы прогнозируют штормовой ветер. Его порывы могут составить до 24 метров в секунду, сообщает пресс-служба областного департамента пожарной безопасности и гражданской обороны.

Согласно метеопрогнозу, сильный ветер сохранится до конца суток 10 марта.

Напомним, в регионе с утра 10 марта из-за неблагоприятных погодных условий зарыт ряд дорог в восточной части. Днем ограничительную меру ввели на участках трасс Октябрьское — Благодарное, Подъезд к с. Взгорье, Подъезд к с. Зеленый Дол, Октябрьское — Кузьминовка.

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