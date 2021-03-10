Магнитогорск, Челябинская область, , 12:14 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местная 21-летняя жительница попалась на незаконном использовании своего паспорта при регистрации фирмы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 году она представила в регистрирующий орган свой паспорт, при этом зная, что не будет руководить фирмой. Фирма была зарегистрирована, девушку в ней указали директором и единственным учредителем.

Сейчас по этому очередному делу о незаконном использовании паспорта идут следственные действия. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.