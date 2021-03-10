Москва, , 12:13 — REGNUM В 2021 году планируется благоустроить 30 московских прудов, сообщил 10 марта вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, столичные пруды приведут в порядок. В частности, будут отремонтированы береговые укрепления, очищено дно от ила и проведены работы по созданию водоупорного слоя, который позволяет поддерживать в прудах постоянный уровень воды.

В частности, запланированы работы на Калитниковском, Медведковском, Гольяновском и Владимирском прудах.

«Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции», — рассказал Бирюков.