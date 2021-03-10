Саранск, , 12:13 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 марта выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 40 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 262 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 46 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 240 жителей Мордовии. 174 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 9 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 654 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2080 человек.