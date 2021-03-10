Москва, 10 марта, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал отправить Евгения Лукьянова в качестве представителя России в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщил источник.

Latvia.mid.ru Евгений Лукьянов

Отметим, что Лукьянов сейчас является послом РФ в Латвии.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал цель интеграционной работы Минска и Москвы, речь идет о повышении общей конкурентоспособности.

Согласно регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом Российской Федерации дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом РФ по представлению МИД России.