Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области выявили 10 марта 2021 года ещё 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 9 марта свердловские врачи зарегистрировали 156 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в области подтверждено 79 347 случаев выявления коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 62 человек из Екатеринбурга, а также у жителей Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ Екатеринбурга сообщили, что записавшимся заранее на вакцинацию от СOVID-19 не хватило вакцины.

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