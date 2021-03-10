Варшава, , 12:09 — REGNUM Правительство Польши в скором времени выделит 100 миллионов злотых (около 26 миллионов долларов США) на оказание психологической помощи детям. Об этом сообщил в интервью Polskie Radio 24 уполномоченный по правам детей в Польше Миколай Павляк после встречи с президентом страны Анджеем Дудой.

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«Президент Анджей Дуда будет поддерживать меня в моей межведомственной деятельности. Он полностью поддержал мои инициативы по активизации и развитию деятельности на благо детей и улучшения системы психического здоровья. В частности, глава государства сообщил, что из бюджета будут выделены дополнительные 100 миллионов злотых на данную деятельность», — отметил Павляк.

По словам детского омбудсмена, актуальность усовершенствования системы психологической помощи детям встал особенно остро в связи с пандемией коронавируса.

«Пандемия и долговременное удаленное обучение в школах отрицательно отразились на психологическом и даже психическом состоянии детей. Они месяцами находятся фактически в замкнутом пространстве без общения со сверстниками. Поэтому мы с ними будем усиленно работать», — отметил Павляк.