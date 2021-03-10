Москва, , 12:09 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) представит первый законопроект по созданию паспортов вакцинации в странах Евросоюза (ЕС). Документ будет обсуждаться 17 марта, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Вопрос о практическом применении паспортов вкакцинации, в том числе на международном уровне, будет решаться правительствами стран ЕС позже. Внедрение цифрового пропуска в ЕС может начаться в апреле.

При этом отмечается, что документ не будет называться «паспортом вакцинации», а получит название Digital Green Pass («цифровой зеленый пропуск»). Он будет содержать: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, дату рождения, название вакцины и QR-код для быстрой проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что так называемые паспорта вакцинации пока не стоит вводить во всём мире.

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