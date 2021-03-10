Краснодар, , 12:07 — REGNUM В Краснодаре фиксируется резкое снижение темпов малоэтажного строительства — они стали самыми низкими с 2012 года.

Так, пишет «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на экспертов, в 2020 году было начато строительство 1,4 млн кв. м, это на 27% ниже, чем в 2019 году. Снижение темпов строительства МЖС специалисты объясняют уходом с рынка малых строительных компаний.

Несмотря на это фактический ввод малоэтажного жилья в Краснодаре вырос — было введено 2 млн кв. м, это почти на 25% больше, чем годом ранее. Руководитель отдела аналитики строительной компании «Неометрия» Ксения Рысенко объяснила это завершением долгостроев.

При этом в столице Кубани отмечается рост спроса на качественное новое жильё. В 2020 году число сделок на рынке первичной недвижимости Краснодара оказалось выше, чем годом ранее.