Астрахань, , 12:06 — REGNUM Перевозивший зерно из Ирана в Астрахань теплоход «Порт Оля 2» сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

«Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход «Порт Оля 2», следовавший по маршруту порт Амирабад, Исламская Республика Иран — порт Оля», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на борту судна находятся 14 членов экипажа, никто из которых не пострадал в результате произошедшего.

Кроме того, отмечается, что корпус судна не поврежден и загрязнения канала не произошло. Движение судов по каналу на участке с 146-го км по 170-й км приостановлено.

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